Profiler forlader EH Aalborg

HÅNDBOLD:EH Aalborg har appelleret afgørelsen om en tvangsnedrykning til kvindernes 1. division i håndbold, men selv hvis klubben får lov at blive i landets bedste række, bliver det uden flere af denne sæsons største profiler.

Tirsdag fortæller den nordjyske klub i en pressemeddelelse, at Cecilie Mørch Hansen, Hannah Åhlén, Mathilde Storgaard og den altoverskyggende profil Line Berggren Larsen alle er fortid i klubben.

Cecilie Mørch Hansen skifter til Aarhus United, mens Mathilde Storgaard drager til Skanderborg. Line Berggren Larsen skifter også til en dansk ligaklub, der dog endnu ikke er offentliggjort.

- Jeg har haft fem fantastiske og lærerige år i Aalborg, som jeg sætter kæmpe pris på. Jeg har mødt mange skønne mennesker i min tid i klubben, og jeg ved, hvor meget der bliver gjort for EH Aalborg.

- Derfor er jeg vanvittig ærgerlig over, at der ikke er ligahåndbold i Aalborg til næste sæson, men jeg håber og tror på, at der igen vil være det inden for den nærmeste fremtid.

- Om nogen fortjener klubben dette. EH Aalborg har en helt speciel betydning for mig og vil altid være min klub. Klubben har været med til at forme mig og det vil jeg kun takke for. Jeg føler, at min tid er kommet til at prøve kræfter af et nyt sted. Jeg håber ikke det er et farvel, men på gensyn, siger Line Berggren Larsen i pressemeddelelsen.

Hannah Åhlén nye arbejdsgiver er endnu heller ikke kendt.