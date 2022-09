Profils skade er malurt i Aalborgs sejrsbæger

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold fik en resultatmæssig fin begyndelse på Champions League-sæsonen, da det hjemme i Sparekassen Danmark Arena torsdag blev til en 36-32-sejr over Celje.

De slovenske gæster ydede dog god modstand, og kampen blev først afgjort, da Aalborg Håndbold i slutfasen scorede fire gange i træk og forvandlede 31-29 til 35-29.

- Det forløb ikke helt efter planen. Vi fik sat os godt på tingene i starten, men vores helt store udfordring var, at vi tabte for mange dueller defensivt. Jeg må også lette på hatten for Celje, der kom med et væsentligt større tryk, end jeg har set fra dem i deres forberedelseskampe, men jeg ærgrer mig over, at vi for ofte blev trykket for flade og gav for mange chancer væk, konstaterer Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

I stedet var det et 5-1-forsvar med Felix Claar som fremskudt, der i slutfasen var med til at afgøre kampen til hjemmeholdets fordel.

- Jeg er rigtig glad for vores offensive forsvar. Det var med til at bryde deres rytme og årsagen til, at vi fik slået hullet, siger Stefan Madsen, der også kunne være tilfreds med sin offensiv.

Anført af Mikkel Hansen, Felix Claar og Lukas Sandell kom Aalborg Håndbold til chancer efter behag.

- Det er jeg meget tilfreds med. Vi kom frem til de ting, vi gerne ville, og det kan jeg ikke sætte en finger på. Især i første halvleg synes jeg også, at vi havde den fart i vores kontrafase, som vi gerne ville have, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold måtte i størstedelen af anden halvleg dog klare sig uden Lukas Sandell, der udgik skadet.

- Jeg mærkede noget i lysken, og derfor kunne jeg ikke spille videre. Jeg skal scannes i morgen, og så må vi se, hvor alvorligt det er, men jeg har svært ved at forestille mig, at jeg kan spille på lørdag (mod Skjern, red.), siger Lukas Sandell.

Det betød, at Mads Hoxer måtte overtage højrebacken, og den tidligere Mors-Thy-spiller havde det meget svært i sin Champions League-debut. Han fik ikke scoret og lavede flere tekniske fejl.

- Jeg er selvfølgelig rigtig træt af, at Lukas blev skadet, for han havde jo spillet fremragende indtil da. Hoxer havde lidt svært ved at finde ind i rytmen, men det var også hans første Champions League-kamp, så det er naturligt, hvis han havde lidt kriller i maven, siger Stefan Madsen.

Aron Pálmarsson var torsdag tilbage på banen, efter at en lægskade har holdt ham ude af sæsonens første ligakampe. Foto: Henrik Bo

Til gengæld kunne Aalborg-træneren glæde sig over, at han kunne give comeback til Aron Pálmarsson, der i sæsonstarten atter har døjet med en genstridig lægskade. Islændingen nåede at score en enkelt gang.

- Jeg så en spiller, der virkelig havde glædet sig til at spille håndbold igen. Jeg var meget glad for at se, at han i sin første aktion virkelig gik på og fik trukket et straffekast. Vi håber, at vi har fået styr på den skade nu, men vi skal selvfølgelig fortsat være forsigtige med ham, siger Stefan Madsen.