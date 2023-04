Publikums velkomst bekræftede, hvorfor 16 måneders slid har været det hele værd

AALBORG:Mandag kom den dag endelig, som har fået Martin Larsen til at ofre blod, sved og tårer i de seneste 16 måneder.

Godt midtvejs inde i første halvleg af mandagens 33-28-sejr over KIF Kolding kunne Aalborg Håndbolds højre back løbe ind på halgulvet i Sparekassen Danmark Arena efter at have overvundet karrierens tredje korsbåndsskade.

Larsens entré var til stor jubel for det trofaste hjemmepublikum, og det bekræftede bare, at det har været al sliddet værd.

- Den velkomst var lige til kuldegysninger. Det er en dag, jeg har set frem til i lang tid, og nu gik drømmen endelig i opfyldelse. Det er virkelig fedt at være tilbage.

- Det er på grund af de her fans og den her klub, at jeg ville tilbage og stå her igen. Bare det at føle sig som en håndboldspiller igen gør, at det har været det hele værd, siger Martin Larsen, der fik et par korte indhop i hver halvleg i sit hjemmebanecomeback.

- Jeg synes, at det gik fint nok. Der var ikke så mange minutter at gøre med, men jeg skulle bare ind og mærke det igen og stille og roligt ind i det. Det er ikke sådan en dag, at man vælger at tage fire skud i det første angreb.

- Det var en god oplevelse, og som hold synes jeg også, at vi spillede en god kamp. I første halvleg manglede vi at få slået et hul, men efter pausen blev det jo til en sikker sejr, siger Martin Larsen.

På den måde blev hans hjemmebanecomeback også noget mere vellykket, end da han i fredags for første gang var tilbage på Aalborgs hold. Martin Larsen var en af de spillere, der blev indskiftet i de sidste skæbnesvangre minutter af udekampen mod Ribe-Esbjerg, hvor en føring på seks mål blev sat over styr i de sidste tre et halvt minut.

Cheftræner Stefan Madsen har siden erkendt, at han begik en fejl ved at skifte for voldsomt ud i slutfasen og derved sætte sine spillere i en svær situation.

- Stefan kunne jo ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, at vi ville sætte seks mål til på så kort tid, men det er desværre bare det, der sker i sport indimellem. Det burde ikke være muligt, men skete alligevel. Vi har lagt det bag os, og heldigvis fik vi i dag vist, at vi godt kan lukke en kamp, siger Martin Larsen.