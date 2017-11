Pukki-hattrick sænkede FCN

FODBOLD: Hvem skal stoppe Brøndby i Alka Superligaen?

Det spørgsmål blev endnu mere relevant at stille, efter at topholdet søndag aften vandt 4-2 hjemme over FC Nordsjælland efter en underholdende kamp mellem to af ligaens bedste mandskaber.

Efter en lige første halvleg blev FCN straffet og udspillet i anden halvleg, inden gæsterne fik pyntet på slutcifrene.

Teemu Pukki blev med et hattrick helten for Brøndby, der har vundet syv ligakampe i træk og er ubesejret i ti kampe på stribe i Superligaen.

De ti kampe har indbragt Brøndby 26 point, og derfor troner holdet øverst i ligaen med 36 point for 16 kampe.

Det er fire point flere end FC Midtjylland, der mandag spiller ude mod AaB. FC Nordsjælland er nummer tre med 30 point.

Fra første fløjt var det tydeligt, at det var to hold med tro på egne kvaliteter, der stillede op til kampen.

Begge hold havde en selvtillidsfyldt omgang med bolden og søgte konstant at udfordre modstanderne med offensive aktioner.

Det gik dog også lidt for stærkt nogle gange, så teknikken ikke kunne følge med, men alt i alt var kampen en god propaganda for Superligaen.

Allerede efter fire minutter var Brøndbys velspillende Hany Mukhtar tæt på at profitere af en stor fejl i FCN-defensiven, men hans forsøg på et lob endte med, at bolden gik ved siden af mål.

Efter lidt over ti minutter eksploderede kampen med to fine aktioner, hvor den sidste resulterede i Brøndbys 1-0-føringsmål.

Det begyndte dog i den modsatte ende, hvor flotte FCN-kombinationer bragte gæsternes Mads ”Mini” Pedersen fri til skud.

Landsholdsreserven Frederik Rønnow fik afværget afslutningen, og så gik det ellers stærkt i hjemmeholdets kontra.

Bolden endte hos Teemu Pukki i venstre side, og den finske angriber trak ind i banen og scorede i det nærmeste hjørne.

Begge hold havde muligheder i resten af den underholdende halvleg.

Kort før pausen havde Mads ”Mini” Pedersen igen en stor chance, men denne gang sendte han bolden forbi mål.

Anden halvleg var knap kommet i gang, før Brøndby og Teemu Pukki slog til for anden gang i kampen. Det skete med en yderst seværdig scoring af finnen.

Hany Mukhtar satte sig fysisk igennem i højre side og sendte et fladt indlæg ind mod mål. Teemu Pukki lod bolden passere bag om støttebenet og drejede den med hælen forbi FCN-målmand Runar Alex Runarsson til 2-0.

Efter en times spil var den gal igen set med gæsternes øjne.

Hany Mukhtar spillede bolden frem til Johan Larsson, og hans indlæg blev sendt i mål af Teemu Pukki, der således blev noteret for et hattrick.

De 13.243 tilskuere på Brøndby Stadion fik endnu mere underholdning for entrépengene.

Runar Alex Runarsson – der havde flere usikre aktioner – slog et indlæg lige ud til Hany Mukhtar, og så kunne en af kampens helt store profiler delikat lobbe bolden i mål til 4-0.

FC Nordsjælland skal have ros for ikke at give op, og gæsterne fik reduceret to gange.

Først ved Emiliano Marcondes på et straffespark, og dernæst da Mathias Rasmussen sendte et indlæg i mål. /ritzau/