Puljesejren glippede for Aalborg Håndbold i sandt målorgie

HÅNDBOLD:De danske mestre fra Aalborg Håndbold kunne ikke følge op på torsdagens pragtpræstation i Champions League, da de søndag spillede om puljesejren i slutspillet mod TTH Holstebro.

Hjemme i Jutlander Bank Arena måtte de se vestjyderne løbe med sejren i et sandt målorgie, der endte 38-36 i TTH Holstebros favør. Dermed skal Aalborg Håndbold møde GOG i DM-semifinalerne og får ikke fordel af hjemmebane i en eventuelt tredje og afgørende kamp.

Forleden kunne Flensburg-Handewitt kun score 21 mod Aalborg, men søndag var der åbent hus i forsvaret, ligesom hverken Simon Gade eller Mikael Aggefors for alvor rullede sig i målet.

Kampen var jævnbyrdigt fra første fløjt, og Nikolanj Læsø var indledningsvis i hopla hos Aalborg Håndbold. Han scorede tre hurtige mål frem til 4-4.

Buster Juul lavdede 10 mål på 12 forsøg i kampen. Foto: Kim Dahl Hansen

Siden tog Buster Juul over med en stribe skarpskud fra venstre fløj, men defensivt fik hjemmeholdet ikke fat i meget, og efter et kvarter stod der 8-8. Siden førte aalborgenserne frem til 11-10 ved Felix Claar, inden tingene begyndte at gå skævt frem mod pausesignalet.

Andreas Holst lavede to tekniske fejl i træk, og Lukas Sandell smed også en bold væk, og Holstebro takkede med en række kontrascoringer, så der pludselig stod 11-14 på måltavlen.

Simon Gade fik næsten ikke fat i noget i målet, men et par redninger blev det trods alt til, og Lukas Sandell udnyttede den ene til at reducere til 16-18 få sekunder før pausesignalet.

Fra anden halvlegs start kom Mikael Aggefors på mål for Aalborg, og svenskeren fik en smule bedre fat. Efter blot fem minutters spil bragte Magnus Saugstrup således atter balance i regnskabet til 20-20.

Der var dog stadig forholdsvist åbent hus i de to holds forsvar, og holdene skiftedes til at bytte scoringer langt hen i anden halvleg. Oftest var det dog TTH Holstebro, der var foran med en enkelt eller to pinde.

Aalborg Håndbold mødte søndag TTH Holstebro i HTH Herreligaens slutspil. Foto: Kim Dahl Hansen

Syv minutter før slutfløjtet øgede Holstebro til en tremåls-føring, 31-34, i Jutlander Bank Arena, og så begyndte det for alvor at se svært ud for Aalborg Håndbold. Et par redninger af Aggefors og efterfølgende kontrascoringer senere var det igen helt tæt ved 33-34.

En ny Aggefors-redning gav Aalborg Håndbold chancen for at udligne til 37-37 med ét minut igen, men Buster Juul, der ellers blev topscorer med 10 mål, brændte.

Siden trak Holstebro deres sidste angreb frem til 12 sekunder før tid, for de fik tiltvunget sig et straffekast. Det kastede protester og en udvisning til Aalborgs bænk af sig, og episoden blev da også afgørende. Kay Smits hamrede bolden ind bag Mikael Aggefors til sejr 38-36 for TTH Holstebro.

Den første DM-semifinale mellem Aalborg Håndbold og GOG skal spilles mandag 24. maj i Gudme.