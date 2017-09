Qvistgaard videre til runde to

SURFING: Anette Qvistgaard fra Aalborg Windsurfing Klub var oprindeligt programsat til at surfe onsdag aften, men endte i stedet på bølgerne torsdag morgen.

I disciplinen SUP Surfing kvalificerede hun sig til runde to i elimineringskonkurrencen, som handler om at lave de flotteste tricks på bølgerne.

Med en score på 5,24 rakte det til en andenplads i heatet, og foran venter nu anden runde, hvor Qvistgaard skal møde bølgesurfere fra Frankrig, USA og Japan.

Her bliver den franske surfer Justine Dupont en hård konkurrent, som landholdsmakkeren Anette Carsing fra Klitmøller mødte i første runde. Med 14,24 point til franskmanden overfor Carsings 2,17 blev det ikke til flere runder til Klitmøller-surferen.

Det 16-årige surf-talent Christian Andersen kæmpede en brav kamp i sin anden runde, men blev slået af pinden og endte på en tredjeplads i sit heat med 10,23 point.

Her kæmpede han blandt andet med brasilianeren Caio Vaz, som med 16,17 point ligner en medaljefavorit.