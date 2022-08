Racerkører fra Thy springer ind som vikar i USA

THY:Racerkøreren Malthe Jakobsen fra Thy er blevet bedt om at springe ind som vikar i en afdeling af det amerikanske IMSA Weathertech SportsCar Championship på Road America. Her skal han erstatte Dr. Lance Willsey, der måtte melde afbud.

Den hurtige thybo kører normalt kun for teamet Sean Creech Motorsports, når det deltager i IMSA Endurance Cup-løbene, men som ung racerkører siger man ikke nej tak til en tur i det varme sæde.

- Jeg er glad for, at teamet tænkte på mig, da Lance måtte melde afbud til løbet. Reglementet i mesterskabet betyder, at jeg kan dele bilen med Joaõ Barbosa, som også er med i bilen til Endurance-løbene, og det er en ret vild kombination. Hvis heldet er med os bør vi kunne kæmpe med om sejren i weekenden, siger Malthe Jakobsen, som tidligere på sommeren havde muligheden for at lære banen nærmere at kende. Han fortsætter:

- Road America er én af de baner, som man ikke hører meget om her i Europa, men den er rigtig fed. Mange hurtige og tekniske sving uden alt for store afkørselsområder, så der er både masser af fart og behov for at gå til opgaven med en vis ydmyghed.

Løbet varer fire timer, og køretiden skal deles mellem Malthe og Joaõ Barbosa, som er en succesfuld og rutineret racerkører med årtiers erfaring på de internationale baner.

Weekendens løb køres søndag sidst på eftermiddagen dansk tid og vises på TV3 Sport og Viaplay.