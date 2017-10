Racertalentet blev DTC-mester

SILKEBORG: Den nordjyske racerkører Lasse Sørensen er ny DTC-mester, efter at han søndag vandt sæsonens fjerde sejr i serien. Lasse Sørensen, der er lillebror til vinderen af sidste års World Endurance Championship, Marco Sørensen, sikrede sig både DTC-titlen og U21-mesterskabet, mens hans hold, Team Flexlease.nu/Strøjer Tegl, tog sig af holdmesterskabet.

Allerede efter sine to første kvalifikationsheat var den 20-årige Svenstrup-dreng så godt som sikker på mesterskabet.

Kun Jan Magnussen kunne i yderste teori fravriste ham den samlede sejr.

Men et sammenstød med Ronnie Bremer i finalen spolerede den sidste mulighed for Magnussen, og uheldet serverede samtidig finalesejren for Lasse Sørensen, der dermed vandt for fjerde gang i sæsonen.

Magnussen sluttede serien som nummer to, mens Kasper H. Jensen tog tredjepladsen.