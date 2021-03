Rædselsperiode blev dyr: Høgene ude af DM-kamp

ESBJERG:En rædselsfuld 2. periode, og så var det ellers slut for Frederikshavn White Hawks i kvartfinaleserien mod Esbjerg Energy. Nordjyderne tabte 5-0 og dermed kvartfinaleserien med 4-3.

Der blev ellers gået til vaflerne fra start, og både tempo og intensitet viste med stor tydelighed, at der var tale om den absolut afgørende syvende kamp i kvartfinaleserien mellem Esbjerg og Frederikshavn fredag aften i Granly Hockey Arena i Esbjerg.

Og selv om Frederikshavn sluttede efter Esbjerg i grundspillet var det faktisk nordjyderne, der lagede bedst fra land og havde et lille overtag i kampens første periode, hvor skudstatistikken da også endte 11-9 i Frederikshavns favør.

Men lige så godt det var gået i 1. periode, lige så skidt gik det nordjyderne i 2. periode. På under et minut i periodens femte minut fik Esbjergenserne bragt sig foran 2-0 - først på en fejl af Jesper Jensen, der reelt spillede Esbjergs Christian Wejse helt fri til scoring, og derefter på et lynhurtigt kontraangreb, som Andreas Grundtvig afsluttede med scoring.

En friløber til Christoffer Frederiksen et par minutter senere kunne have bragt høgene ind i kampen igen, men i stedet slog Esbjerg til igen ved Craig Puffer, der med pucken oppe i luften jonglerede sig fri og med baghånden kunne lægge pucken ind bag Filip Larsson i høgeburet.

Det blev også 4-0, da David Madsen efter noget ping-pong i målfeltet kunne køre bagom høgemålet og lægge pucken i nettet.

Kampfakta Esbjerg Energy - Frederikshavn White Hawks 5-0 Periodecifre: 0-0, 4-0, 1-0 Mål: 1-0 Christian Wejse (24.21), 2-0 Andreas Grundtvig (24.51), 3-0 Craig Puffer (28.28), 4-0 David Madsen (33.07) 5-0 Craig Puffer (51.11) Udvisninger: Esbjerg 2x2 min. Frederikshavn 1x2 min. VIS MERE

Frederikshavnerne fik chancen i powerplay godt et minut inde i 3. periode, men det fik nordjyderne ikke udnyttet. Et nyt nordjysk powerplay fra 5. minut gav heller ikke noget, og dermed var det op ad bakke med at komme tilbage i kampen for høgene.

Godt midtvejs i 3. periode gjorde Craig Puffer det med en styring til slutresultatet 5-0, og selv om det altså lyder som et stort nederlag, så døde nordjyderne med skøjterne på. Der blev kæmpet til det sidste, ligesom frederikshavnerne også vandt den samlede skudstatistik med hele 37-28. Det var bare ikke det, der talte, så nu kan høgene holde tidlig sommerferie.

Dermed bliver det i øvrigt Esbjerg, som Aalborg Pirates kommer til at møde i den kommende semifinaleserie.