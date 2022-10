Ramkildes store forløsning afværgede pokalfiasko

FODBOLD:Atmosfæren var summende på Vanløse Idrætspark op til tirsdagens pokalopgør mellem hjemmeholdet og superligaklubben AaB. Det lille stadion i københavnerbydelen fyldtes med liv, og køerne snoede sig ud fra indgangene , mens spillerne varmede op.

Man skulle næsten tro, at folk vidste, hvordan aftenen ville udfolde sig.

Det blev nemlig en stor dag for 3. divisionsmandskabet Vanløse IF, som fik de små trappetribuner af træ fyldt med AaB-fans. Men det virkede langt fra afskrækkende på hjemmeholdet, der ingenlunde lignede et mandskab fra de lavere rækker.

Københavnerne pressede nemlig opgøret ud i forlænget spilletid, inden Marco Ramkilde scorede sit første officielle mål som seniorspiller i AaB og sendte aalborgenserne videre til fjerde runde af DBU Pokalen.

Vanløse IF - AaB 1-3 (1-0) Fodbold, DBU Pokalen, 3. runde Mål: 1-0 Rasmus Lytsen (28. minut), 1-1 Allan Sousa (75. minut, straffespark), 1-2 Marco Ramkilde (103. minut), 1-3 Allan Sousa (124. minut, straffespark) AaB's opstilling (4-4-2): Theo Sander - Kilian Ludewig, Kristoffer Pallesen, Sebastian Otoa (Iver Fossum, 46. minut), Andreas Poulsen (Jakob Ahlmann, 100. minut) - Allan Sousa, Malthe Højholt, Jeppe Pedersen (Pedro Ferreira, 78. minut), Louka Prip (Anosike Ementa, 70. minut) - Younes Bakiz (Lucas Andersen, 91. minut), Oliver Ross (Marco Ramkilde, 46. minut) Advarsler: Marius Qvarnstrøm, Vanløse (21. minut), Sebastian Otoa, AaB (25. minut), Pedro Ferreira, AaB (97. minut), Malthe Højholt, AaB (97. minut), Lasse Krogh, Vanløse (103. minut), Lasse Krogh, Vanløse (121. minut) Udvisninger: Lasse Krogh, Vanløse (121. minut) Tilskuere: 3154 VIS MERE

AaB kæmpede gennem starten med at finde de rette takter mod 3. divisionsholdet. Det var således Vanløse, som kom til de største chancer trods den forventede niveauforskel.

Aldeles stor var muligheden efter 25 minutter, hvor et frispark skabte kaos og klumpbolde i AaB-feltet. Det resulterede i et skud på mål, som unge Theo Sander forsøgte at holde under kontrol. I stedet røg den ud i det lille felt, og herfra sendte Vanløses Rasmus Lytsen lige nøjagtigt bolden over stregen, inden Kilian Ludewig for sent sparkede den væk - i al fald ifølge dommer Jonas Hansen.

Scoringen fik mere gang i superligaspillerne på grønsværen. Kort ender sendte Andreas Poulsen nemlig et velplaceret indlæg ind til Younes Bakiz, men den varme offensivspiller brændte på klos hold af mål. Det fulgte Kilian Ludewig senere op med et brag af en afslutning fra knap 30 meter, som strøg af overliggeren.

Men aalborgenserne gik til pausen uden mål, og det satte et pres på aftenens favoritter.

Som spillerne kom ud til anden halvleg, blev de gamle, dæmpede glødepærer over hovedtribunen tændt for første gang den aften, og det dunkle stadion blev en smule mere oplyst. Men der skulle mere til, for det ville se lyst ud for AaB.

Det hjalp med indskiftningen af Marco Ramkilde, som ti minutter inde i anden halvleg holdt på bolden og trak et straffespark. Til gengæld brændte holdkammeraten Allan Sousa, da hans stopfinte blev læst af Vanløse-keeperen Lasse Krogh - søn af den nordjyske målmandslegende, Mogens Krogh.

Trods føringen pressede hjemmeholdet ad flere omgange på og fangede de fuldtidsprofessionelle fodboldspillere i omstillingssituationer. Det tidligere Brøndby-talent Giran Gabriel Pyne-Cole fik igen og igen vist Andreas Poulsen, hvad fart er, og det lagde mere op til en udbygning af føringen end en udligning.

Dermed fik Theo Sander meget sigende mere at arbejde med i AaB-målet end gennem de seneste par superligakampe.

Det var altså et drabelig kontrafælde, som gæsterne gang på gang overlevede, indtil Allan Sousa med et kvarter tilbage trak et nyt straffespark og selvsikkert gik hen mod pletten. Denne gang satte brasilianeren sit spark klæbet op ad stolpen, og den ellers skarpe Vanløse-målmand kom til kort.

Derefter vippede initiativet over til superligamandskabet, som pumpede indlæg på indlæg ind til Marco Ramkilde og Anosike Ementa frem mod slutningfløjtet. Men de unge angribere formåede ikke at overvælde de robuste Vanløse-spillere, der smed sig udmattede på kunstgræsset, da Jonas Hansen fløjtede efter fire minutters tillægstid. Opgøret blev sendt i forlænget spilletid.

Til de ekstra to gange 15 minutter blev Lucas Andersen sendt i aktion i forsøget på at bryde københavnerne, der minut for minut løb tør for kræfter og stod tungere defensivt.

Det gav pote knap et kvarter inde i den forlængede spilletid, hvor den indskiftede anfører sendte et skruet frispark ind foran mål og i sidste ende fandt Marco Ramkilde, der kom til en af sine mange afslutninger gennem kampen.. Både bold og Vanløse-keeper blev sendt ind i målet, og Ramkilde blev sendt på alle tiders jubelscene med en fuldbyrdet sprint ud mod AaB's fans.

Endelig scorede den evigt uheldige angriber, der har slidt sig tilbage som kontraktspiller i sin hjerteklub.

Ganske kort efter blev opgøret lukket, da Lasse Krogh kom uheldigt ud af Vanløses mål i Marco Ramkilde, som havde slidt sig gennem hjemmeholdets forsvar. Det kastede et straffespark og målmandens andet gule kort af sig. Straffesparket sendte Sousa sikkert ind med en høj, blød bold.

Vanløse IF - AaB