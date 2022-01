Randers-boss: Pilen peger mod, at Thomasberg bliver her

FODBOLD:AaB og Randers FC er fortsat i forhandlinger om Thomas Thomasberg, som AaB har udset til at afløse Martí Cifuentes som cheftræner, fortæller Randers' sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen til eurosport.dk.

Randers-bossen satser dog fortsat på, at Thomas Thomasberg også er cheftræner i den kronjyske klub i forårssæsonen.

- Jeg kan godt afsløre, at der er forhandlinger i gang, men pilen peger mod, at Thomas også er træner i Randers 1. februar.

- Vi er rigtig glade for Thomas og vil gerne beholde ham. Så er der andre klubber, der trækker den anden vej, men vi håber, at vi finder den vej, vi helst vil, og det er, at han er Randers-træner, siger Søren Pedersen, der svarer bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt det er AaB, som Randers i øjeblikket fører forhandlinger med.

