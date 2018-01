Randers FC træner og sportsdirektør

FODBOLD: Randers FC har fyret træner Ricardo Moniz, og samtidig opsiger Michael Gravgaard sin stilling som sportslig og kommerciel direktør.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Moniz tiltrådte i oktober, men han har ikke kunnet hjælpe Randers væk fra Superligaens sidsteplads, og i bestyrelsen vurderer man ikke, at hollænderen er den rette til at vende skuden.

- Det er en bestyrelsesbeslutning, og den kommer, fordi der er forskellige opfattelser af spille- og ledelsesstil. Vi tror ikke, Ricardo Moniz er cheftræneren, der kan føre Randers FC til overlevelse i Superligaen.

- Vi må desværre erkende, at Randers FC og Ricardo efter vores mening ikke er et godt match, lyder det fra bestyrelsesformand Per Hastrup.

Det øvrige trænerteam fortsætter nu med Rasmus Bertelsen i spidsen. Bertelsen var i forvejen en del af trænerteamet.

Også på ledelsesgangene kommer der markante ændringer i den kronjyske klub. Ovenpå bestyrelsens beslutning om Moniz, valgte Michael Gravgaard nemlig at opsige sin stilling.

- Jeg blev orienteret om bestyrelsens beslutning vedrørende opsigelsen af Ricardo, og den har jeg taget til efterretning.

- Jeg er virkelig ked af, at Randers FC igen skal ud og finde ny cheftræner, men jeg ved, at beslutningen er taget med stor omhu og omtanke.

- Jeg har med baggrund i den beslutning også taget min egen rolle op til overvejelse og har meddelt bestyrelsen, at klubben skal finde en anden sportslig og kommerciel ansvarlig, siger Gravgaard.

Der er endnu ikke sat dato på hans stop. Indtil videre gør han sit arbejde færdigt i det igangværende transfervindue.

Randers har på sidstepladsen i Superligaen 14 point for 19 kampe, hvilket er to færre end FC Helsingør på 13.-pladsen.

Randers indleder forårssæsonen 10. februar ude mod FC København.

