Randers lukker AaB-forhandlinger: Thomasberg bliver

FODBOLD:Efter en uges intense spekulationer om, hvem, der skal være AaB's nye træner, så lukker Randers FC nu ned for snakken om, at det bliver den tidligere AaB'er Thomas Thomasberg, der overtager.

Thomasberg, der er træner i Randers, har været nævnt som favorit til at overtage i sin gamle klub, men Randers F.C. skriver torsdag morgen på klubbens hjemmeside, at den mulighed nu er udelukket.

- Vi er virkelig glade for, at Thomas også står i spidsen for vores stærke trænerteam fremadrettet, for det har hele tiden været vores ønske, at han skulle forblive Randers FC-cheftræner. Interessen for ham har været stor, men vi har ikke kunnet blive enige med AaB om en passende aftale, og derfor har vi nu lukket dialogen for at få arbejdsro for såvel Thomas som Randers FC, lyder det fra klubben.

Thomasberg siger til hjemmesiden, at han har været nysgerrig i forhold til jobbet i AaB og beæret over interessen fra hans gamle klub, men at han omvendt er lettet over, at der nu er kommet en afklaring.

- Vi har et ekstremt spændende forår i vente, og jeg føler stadig, at vi kan lægge yderligere på, så jeg er stadig virkelig motiveret for fremtiden i Randers FC, siger Thomas Thomasberg.