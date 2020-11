Rask sprang til i Hobro: Havde ikke rørt en bold siden fodboldstop

FODBOLD:Der var et aldeles genkendeligt ansigt på Hobro-bænken, da 1. divisionsklubben i sidste uge tabte til topholdet fra Viborg FF.

I tilfælde af, at førstemålmand Adrian Kappenberger skulle blive skadet, sad Jesper Rask nemlig klar til at indtage Hobro-målet, som han har gjort så mange gange før i sin lange målmandskarriere i klubben.

Hobro IK havde lokket Rask ud af sin fodboldpension, der begyndte ved sidste sæsons afslutning.

- Jeg sagde ja, fordi det var en akut situation. Et par dage forinden fandt de ud af, at Jacob (Samnik, reservemålmand, red.) ikke blev klar. Så vil jeg gerne hjælpe, fortæller Jesper Rask.

Blev Kappenberger skadet, var det dog ikke en målmand i topform, som skulle gå på banen, medgiver den tidligere topspiller med 165 superligakampe bag sig.

- Jeg havde slet ikke rørt en bold, siden jeg stoppede. Jeg træner lidt, men fysikken er ikke helt der, hvor den var. Jeg skulle nok klare den på mål, men det var nok ikke det bedste i forhold til skader og sådan noget, siger Jesper Rask.

Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Jeg er helt afklaret med min situation og er stoppet med at spille nogen form for fodbold. Lige nu er lysten der ikke til at spille på hyggeniveau. Men man skal aldrig sige aldrig, tilføjer han.

Til gengæld har den tidligere Hobro-profil begivet sig ud i at kaste sig efter en anden form for bolde - i en lidt mindre model.

- Jeg er begyndt på bordtennis i stedet. Det er meget sjovt, siger han med et grin.

Jesper Rask fandt dog en lille snert af den fornemmelse, som han så mange gange før har oplevet i landets bedste fodboldrækker.

- Det var en fed oplevelse at komme med og mærke stemningen igen. Det var en smule anderledes, og jeg var ikke fuldt fokuseret i min egen osteklokke, som jeg plejer. Jeg kunne nyde det lidt mere, selvom det var lidt nervepirrende. Det var en anden oplevelse, siger han.

Om Jacob Samnik er klarmeldt til søndagens kamp på hjemmebane mod Hvidovre - og hvorvidt Jesper Rask igen skal hjælpe sin tidligere klub - vil han ikke åbne for.

- Der vil jeg nok sige, at jeg ikke har nogen kommentarer, slutter Rask hemmelighedsfuldt.

Opgøret mod Hvidovre IF i 1. division spilles på DS Arena søndag klokken 15.00. Måske - måske ikke - med Rask på bænken.