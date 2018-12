Rask strålede forgæves: Hobro tabte i Brøndby

FODBOLD: Hobro IK var søndag aften på jagt efter en overraskelse i Brøndby, men det projekt var aldrig i nærheden af at lykkes. Hjemmeholdet dominerede stort og vandt helt fortjent - selvom det blot blev 1-0 foran 8512 tilskuere.

Alene efter første halvleg førte Brøndby afslutningsstatistikken 12-0, og var derfor helt fortjent, at Simon Tibbling i det 44. minut scorede til 1-0. Han huggede flot til på Frans Dhia Putros‘ hovedstødsclearing, og Jesper Rask i målet var prisgivet.

Foto: Bent Bach

Hobros sidste skanse stod ellers en stærk kamp. Tidligt i kampen reddede han et forsøg fra kanten af feltet med det yderste af neglene. Det var i øvrigt også en afslutning fra målscorer Tibbling.

Hobro var i anden halvleg tvunget længere frem i jagten på point, men det var stadig Jesper Rask, der have mest travlt. I det 52. minut måtte målmanden igen storspille for at klare Ante Ercegs følte afslutning fra kanten af feltet.

Emmanuel Sabbi - og Hobro-offensiven generelt - blev pakket godt ind i Brøndby. Foto: Bent Bach

En dobbelt-indskiftning af Pål Alexander Kirkevold og Edgar Babayan - på bekostning af Emmanuel Sabbi og Julian Kristoffersen - gav en smule offensiv opblusning hos Hobro. Indtil da havde man ikke én eneste gang testet målmand Marvin Schwäbe.

Kirkevold var første mand til at true hjemmeholdet med en fin flugtning i det 69. minut, men afslutningen sad lige på målmanden. Men mere blev det reelt ikke til for Allan Kuhns mandskab.

Med nederlaget er Hobro fortsat sidst i Superligaen - ét point efter Vendsyssel FF.