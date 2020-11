Rasmus Bech i central rolle hos MTH: Første gang, jeg er ældst i teamet

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold handlede hurtigt, da nye restriktioner ramte syv nordjyske kommuner. Hele truppen med undtagelse af målmand Søren Pedersen blev rykket til Nykøbing, der ikke er underlagt de nye regler.

- Foreløbig er jeg flyttet ind hos mine forældre ved Aalborg, og så ser vi på, om jeg sammen med kæresten kan finde et sommerhus i Nykøbing de nærmeste dage, siger målmand Rasmus Bech, der er en af fire spillere på holdet, der normalt har bopæl i Thisted kommune.

Med Søren Pedersen ude i en måned, får Rasmus Bech en central rolle som førstekeeper hos Mors-Thy allerede i aften, når holdet tager imod TTH Holstebro i Santander Cuppen.

- Det er første gang nogensinde, at jeg er den ældste i et målmandsteam, så jeg får måske lidt af en mentorrolle, og det bliver meget sjovt at prøve. Jeg ved ikke, om der er øget pres på mig, men selv hvis der er, så har jeg det helt fint med det, siger målmanden.

Mors-Thy har nemlig en tredje målmand i truppen i form af Rasmus Henriksen.

- Han er jo en glimrende ung målmand, som helt sikkert er tiltænkt en større rolle i teamet senere. Han står på U21-landsholdet, så ham kan vi være trygge ved.

- Og har jeg en dårlig kamp, så kan vi sagtens sætte ham ind, siger Rasmus Bech, der forventer en hård pokalkamp.

- TTH er gode, og de er favoritter, men på en god dag er vi rigtigt gode og har gang i en god sæson. Så jeg håber da bestemt, at vi kan drille dem, siger han.