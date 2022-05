Rasmus fra Sæby skød Lyngby i Superligaen: Et skridt tilbage hjalp ham frem

FODBOLD:Han kæmpede med for alvor at slå igennem i AaB, og i stedet blev det i en kongeblå trøje, at Rasmus Thellufsen fra Sæby fik sit store gennembrud i dansk fodbold.

Den nu 25-årige midtbanespiller har tilbragt den seneste sæson i 1. division med Lyngby Boldklub, og gennem den seneste uges tid har nordjyden spillet en markant hovedrolle i den traditionsrige klubs retur til landets bedste række. I en tæt top endte hans tre mål i to kampe nemlig med at tippe oprykningspladsen over til mandskabet.

- Det har været helt sindssygt. Specielt kampen mod Helsingør var jo alt eller intet for os, så jeg var glad for at være afgørende i den kamp. Det er altid dejligt at være afgørende, fortæller Rasmus Thellufsen.

For en uge siden scorede han to mål i sejren mod de direkte konkurrenter om oprykningen, mens han mandag stod for føringsmålet mod Nykøbing FC, der senere blev ubetydeligt, eftersom Helsingør tabte deres kamp og dermed muligheden for at nå Lyngby.

I AaB og Lyngby har Rasmus Thellufsen gjort sig på de offensive positioner, siden han kom op fra ungdomsrækkerne. Men i indeværende sæson har der været langt mellem målene. Det skyldes, at vendelboen blev brugt på en anderledes position frem mod de sidste kampe i sæsonen.

- Jeg har spillet som defensiv midtbanespiller næsten hele foråret. Derfor har jeg ikke været fremme på banen og scoret. Til gengæld jeg gjort det andre på andre parametre. I de sidste tre kampe har jeg været fremme som otter igen, fortæller Thellufsen.

- Det har været en blanding af nogle skader, der gjorde, at vi manglede nogen på den offensive midtbane, og så har en medspiller gjort det godt på sekseren. Så var der plads til mig på otteren igen, tilføjer han.

Det skulle sidenhen betale sig, at cheftræner Freyr Alexandersson gav Rasmus Thellufsen en chance mere på den offensive del af midtbanen. Netop den islandske træner har også været en vigtig del af en god sæson for den tidligere AaB-spiller. Skiftet fra Carit Falch til Alexandersson på trænerbænken har således været afgørende.

Der var nemlig sparsomt med spilletid til midtbanespilleren op mod nedrykningen i 2021.

- Vi fik jo en ny træner, som troede på mig, men jeg har også selv taget et ekstra skridt og været med i en masse afgørende ting. Jeg har gjort det godt, og det er jo en stor del af det. Første sæson i Lyngby var lidt irriterende, fordi vi rykkede ned, men den her sæson har bare været sindssygt god for mig. Det har været fedt, siger han.

- Det har hjulpet mig at tage en tur ned i 1. division, hvor jeg har spillet en masse kampe og fået en masse spilletid gennem et helt år. Det har været fedt at prøve. Der er også gode hold i rækken, og topkampene i slutspillet har været fyldt med kvalitet, tilføjer Thellufsen.

Alligevel glæder han sig over at være tilbage i Superligaen, hvor han optrådte 66 gange for AaB inden skiftet til Lyngby i sommeren 2020.

- Det betyder alt. Der er jo stor forskel på, om man spiller i divisionerne eller Superligaen. Der er mere dækning, og man vil altid vise sig frem på den bedste hylde, lyder det fra Rasmus Thellufsen.

Den tilbagevendte superligaspiller havde sin fodboldopvækst i IF Skjold Sæby, inden han kom til AaB som ungdomsspiller.