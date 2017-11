Rasmus Hjelm klar til at levere

GOLF: Egentlig var det hele ved at gå i vasken for den nordjyske golfspiller Rasmus Hjelm tidligere på ugen.

Sygdom slog ham pludselig ud under onsdagens prøverunde, inden han i denne weekend stiller op i anden afdeling af Q-School, der tæller som kvalifikation til European Tour og Challenge Tour næste år. Turneringen spilles i Spanien.

- Jeg gik og tænkte ude på banen, at det mindede meget om symptomerne på en influenza. Jeg blev øm i musklerne, og når jeg drejede hovedet, begyndte det hele nærmest at snurre rundt. Og det ville bare være det værst mulige tidspunkt. Men efter en hård aften kan jeg mærke, at jeg er klart i bedring, og jeg kan mærke, at kræfterne er på vej tilbage.

I midten af september var han helt suveræn i første afdeling i Skotland - over fire dage var Rasmus Hjelm 18 slag under par, og det gav ham sejren i turneringen med to slag ned til nummer to og hele syv slag ned til turneringens nummer tre.

Ved turneringen i Spanien går omkring de 20 bedste spillere videre til tredje afdeling i Q-School, der spilles fra lørdag 11. november til 16. november. Samtidig er der gang i tre andre turneringer i anden afdeling i denne weekend.

- Tidligere år har jeg været lidt for forsigtig og kigget efter en plads blandt de 20 bedste. I år går jeg ind til turneringen med et mindset om at vinde det hele. De andre år har jeg måske misset top 20 med to eller tre slag, men hvis jeg misser sejren med to eller tre slag, så går jeg stadig videre, siger han.