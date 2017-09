Rasmus Hjelm suser videre i Q-School

KELSO: Hele 13 slag bedre end nødvendigt. Det blev resultatet, da Rasmus Hjelm vandt første stadie af den europæiske Q-school - en af vejene til at få kort til Challenge Tour og European Tour i golf.

Nordjyske Hjelm endte 18 under par gennem de fire runder. Dermed slog han den tidligere Challenge Tour-vinder, engelske Sam Hutsby, med to slag.

- Jeg har nærmest spillet fejlfrit fra tee til green. Selvom vi spiller en svær bane, hvor man mister bolde udenfor fairway, så kørte det bare for mig. Og så begyndte mine puts også at falde i, siger Rasmus Hjelm.

Han var reelt sikker på at kvalificere sig til andet stadie af forud for fredagens runde. Men det fik ikke golfspilleren fra Aalborg Golfklub til at slappe af.

- I teorien kunne jeg jo spille den runde med fire jern i baggen og kvalificere mig. Men jeg var stadig vildt nervøs og samtidig opsat på at vinde turnering. I dag slog jeg ud for at vinde, siger han.

Rasmus Hjelm, som slog sine første slag i Hals Golfklub, har gennem de seneste år spillet på ECCO Tour og senest Challenge Touren.