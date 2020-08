Rasmus Würtz fortsætter som assistenttræner i AaB

FODBOLD:Allerede inden den forgangne sæson blev Rasmus Würtz tilknyttet Superliga-truppen som mentaltræner, og i slutningen af juni måned overgik han til rollen som assistenttræner, en rolle der nu fortsætter på fast basis.

- Det er godt at vi har en mand med os som har repræsenteret klubben i så mange år, og som har haft så stor en karriere som spiller, der nu også går ind i trænergerningen.

- Rasmus fik mulighed for at være med omkring førsteholdet i den seneste sæson, hvilket han med sine menneskelige kvaliteter, sit vinderinstinkt og ikke mindst hans fodboldmæssige blik, gjorde så godt, at vi tror på han kan udvikle sig yderligere som træner og blive endnu bedre for os, udtaler AaB’s sportschef Inge André Olsen.

- Samtidig vil vi gerne sende en stor tak til Thomas Augustinussen, samt hans arbejdsgiver Tryg Forsikring, for at han med kort varsel kunne træde til og hjælpe os da der var brug for det i slutningen af sæsonen. Augo er nu vendt tilbage til sit civile job, men vi håber, at han muligvis kan bidrage omkring klubben på anden vis fremover. Vi håber også i nærmeste fremtid at kunne præsentere en ny assistenttræner, der skal indgå som en del af trænerteamet fra den nye sæson, lyder det videre fra Inge André Olsen.

Også hos Rasmus Würtz er der stor tilfredshed med at kunne fortsætte som assistenttræner.

- Det var ikke et job som assistenttræner jeg oprindeligt havde i tankerne, men muligheden opstod, og jeg synes det var rigtig fedt at komme endnu tættere på spillerne, ligesom jeg virkelig har nydt det samarbejde der har været i trænerteamet.

- Derudover kan jeg jo stadig lære en hel masse indenfor trænergerningen, hvor jeg gerne vil prøve mig selv af, ligesom jeg fortsat også vil have fokus på den mentale del, udtaler Rasmus Würtz.

- AaB er min klub, og jeg ser frem til fortsat at kunne bruge erfaringerne fra min egen karriere til at løfte holdet og fællesskabet, lyder det videre fra Rasmus Würtz, der som aktiv spiller opnåede 487 kampe for AaB, næstflest i klubbens historie.