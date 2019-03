Rasmus Würtz indstiller fodboldkarrieren

FODBOLD: AaB-anfører Rasmus Würtz indstiller karrieren fra sommeren og er dermed i gang med sin sidste sæson som professionel fodboldspiller.

Det meddeler AaB i en pressemeddelelse.

- Det er klart, at når man elsker at spille fodbold og elsker AaB, så er en beslutning om at stoppe ikke bare én, man tager henover natten.

- Fakta er, at jeg kan glæde mig over et fantastisk fodboldliv i AaB, og jeg føler mig heldig og ydmyg over at have oplevet alle de ting, jeg har. Og også at have udviklet mig som menneske. Det er jeg taknemmelig for, fortæller Rasmus Würtz.

Den 35-årige midtbanespiller har tilbragt 15 sæsoner i AaB foruden en kort afstikker, hvor turen gik til FC København efterfulgt af et lejemål i Vejle Boldklub, inden han kom tilbage til Aalborg.

- Med karrierestop fra både Kasper Risgård og Rasmus Würtz tager vi afsked med både stor kvalitet og enorm erfaring, og Würtz er ligesom Risgård et regulært klubikon i AaB og en stor del af vores kultur.

- Når jeg noterer mig antallet af Rasmus’ gule kort, så finder jeg det egentlig paradoksalt, for jeg tror faktisk, at både dommere og modspillere betragter Rasmus som en fair spiller, der blot har indkasseret langt hovedparten af sine advarsler via sin aggressive spillestil, som også har været medvirkende til at gøre ham til en af de bedste 6’ere i Superligaens historie, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

De mange år i AaB bringer ham op på andenpladsen for flest spillede kampe i klubben - kun overgået af Torben Boye. Det er indtil videre blevet til 482 kampe i den bolsjestribede trøje.