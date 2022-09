Realistisk Pirates-boss: - Vi går nok ikke videre

ISHOCKEY:Mange kan sikkert huske, da Brøndby IF i 1998 som det første danske hold kvalificerede sig til Champions League. Her ventede der fodboldklubben mastodonter som Manchester United, FC Barcelona og Bayern München. Dødens pulje.

Et lignende scenarie venter Aalborg Pirates, når det danske mesterhold fredag tager hul på Champions Hockey League. Her er nordjyderne nemlig havnet i pulje med Sparta Prag, finske Jukurit og svenske Luleå. Det er nogle af de helt tunge drenge i den europæiske hockey-elite, så sportschef Ronny Larsen er helt med på konditionerne for de kommende kampe.

- Argh vi går nok ikke videre fra puljen. Vi kan godt sige, at det er sport, og alt det der, men realistisk set, så bliver det svært, for det er nogle af de helt gode hold, vi skal møde, siger Ronny Larsen, der dog mest af alt glæder sig til at møde det europæiske hockey-aristokrati.

- Det bliver godt for spillerne at møde hold på en højere hylde, end dem vi normalt møder. Det er toppen af poppen, og det er en god mulighed for at måle os mod de bedste. Jeg er helt sikker på, at vi kan lære noget af de her kampe, siger Ronny Larsen.

- Det er tophold fra nogle af de bedste ligaer i Europa. Der er jo den russisk KHL, og så er der Sverige, Finland og Tjekkiet, der sammen med den schweiziske liga er de bedste, så vi får vores sag for, men vi glæder os mest af alt til den her udfordring, siger Ronny Larsen.

Han ankom til Prag torsdag morgen efter en lang bustur fra Aalborg, som blot er den første etape af en tæt på vanvittig rejseplan over de kommende dage.

- Det passer ikke ret godt med flyforbindelser, så vi er kørt i bus her til Prag. Vi spiller fredag aften, og så flyver vi til Finland lørdag morgen. Søndag møder vi Jukurit, og så flyver vi hjem mandag, så der er knald på, men det er meget sjovt, siger sportschefen og den assisterende træner, der melder alle mand minus Mikkel Højbjerg klar til kamp.