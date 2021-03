Reddet af gong-gongen: Vendsyssel bliver i 1. division

HÅNDBOLD. Med et billede fra boksning så var Vendsyssel slået i gulvet og ved at blive talt ud, da gong-gongen lød og reddede dem til en ny sæson i håndboldens 1. division. Det sker, fordi DHF har besluttet at suspendere alle rækker fra 2. division og nedefter, fordi man har opgivet at indhente de kampe, der er blevet aflyst på grund af coronasituationen.

Derfor bliver der ingen nedrykning fra 1. division, eftersom der ikke er nogen, der rykker op fra 2. division.

Dansk Håndbold Forbund skriver, at nogle hold har spillet seks kampe, mens andre hold kun har spillet to kampe. Derfor kan man ikke bare bruge den aktuelle stilling til at afgøre op- og nedrykning fra de lavere rangerede rækker, det ville være usportsligt, så turneringen er altså helt og aldeles annulleret.

Det var dog ikke en beslutning, som hverken DHFs turneringsudvalg eller bestyrelse kunne træffe, fordi konsekvenserne er så store. Derfor måtte forbundets repræsentantskab træde sammen på et online-møde for at afgøre sagen.