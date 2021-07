Officielt: Jacob Andersen har købt Vendsyssel FF tilbage

FODBOLD:Den seneste uge har det svirret med rygter om, at fodboldklubben Vendsyssel FF var på vej til at dreje nøglen om, men nu er der godt nyt.

Den tidligere ejer Jacob Andersen har dags dato købt aktiemajoriteten i Vendsyssel FF tilbage fra det schweiziske selskab Core Sport Capital AG og garanterer ifølge en pressemeddelelse samtidig for en kapitaltilførsel på minimum 12 millioner kroner.

Allerede fredag morgen havde CVR (Det Centrale Virksomhedsregister) fjernet de schweiziske ejere og noteret Jacob Andersen som ny direktør.

- Jeg er på klubbens, spillernes, medarbejdernes, byens, sponsorernes, vores moderklub og ikke mindst vores fans rigtig glad for at kunne meddele, at jeg pr. d.d. har købt aktierne i Vendsyssel FF tilbage af CSC. Vores 9 måneders ”ægteskab” med CSC blev meget hurtigt et ulykkeligt "ægteskab”, men det er noget vi nu ligger bag os, udtaler Jacob Andersen.

Ifølge pressemeddelelsen fra Vendsyssel FF præsenterer man senere i dag den nye cheftræner, som ifølge Nordjyskes oplysninger bliver Henrik Pedersen, der senest stod i spidsen for Strømsgodset i den bedste norske række.

En truende konkurs er dermed afblæst i Vendsyssel FF, hvor spillerne forleden måtte kigge langt efter månedslønnen. Derfor sendte Spillerforeningen torsdag et påkrav, som gav klubben tre hverdage til at få styr på udbetalingerne.

Nu får Vendsyssel FF travlt med at få sammensat en spillertrup, der er klar til turneringsstart i NordicBet Ligaen om tre uger. I skrivende stund er blot 13 spillere på kontrakt.

- I samarbejde med det nye trænerteam skal vi have foretaget de nødvendige justeringer til spillertruppen, således vi står med en sulten, talentfuld og konkurrencedygtig trup inden transfervinduet lukker. Det ligger mange arbejdstimer foran os på den korte bane, men det er opgaver vi glæder os til at komme i gang med, siger Jacob Andersen i pressemeddelelsen.