Regins overtidsmål sænkede værtsnationen

KÖLN: Det danske ishockeylandshold sørgede for lammende tavshed i en ellers propfyldt arena med en flot sejr på 3-2 mod VM-værten Tyskland i Köln.

Peter Regin scorede sejrsmålet knap to minutter inde i overtiden, efter at den ordinære kamp var endt 2-2.

Dermed holder Danmark fast i en papirtynd mulighed for at avancere til kvartfinalen.

Men frem for alt er resultatet en virkelig flot fjer i hatten til det danske landshold, for det er ingen selvfølge at præstere i et inferno, som det, der mødte spillerne i Lanxess Arena.

18.629 tilskuere var nemlig gearet op fra start. Den intense atmosfære medvirkede til en hæsblæsende første periode, hvor de to mandskaber gik i flæsket på hinanden fra første faceoff.

Tyskerne kom med enorm fysik, og efter mindre end ti minutter stod det 2-0, og de danske spillere vaklede tilsyneladende på randen af knockout.

Men danskerne fik samlet sig og svarede fornemt igen. Det tyske mål blev udsat for et bombardement af et dansk hold, der tilsyneladende havde bestemt sig for at afslutte ved enhver given lejlighed.

Det gav farlige returpucke, og dem udnyttede Frederik Storm og Morten Poulsen til at score hver deres mål med 25 sekunders mellemrum sidst i perioden.

Det var en kamp med stor underholdningsværdi og fuld tryk i begge ender, men uden den kontrol over spillet, som landstræner Jan Karlsson ønsker sig.

Det blev bedre i anden periode, hvis man ser bort fra fire minutter i begyndelsen, hvor danskerne igen kom under tysk belejring.

Tysklands overtalsspil var ét stort skydetelt, hvor iveren var noget større end præcisionen, og derfor slap Danmark ud af den kritiske situation uden skrammer.

Som i første periode var Danmark klart bedst i sidste halvdel, hvor den indledende damp var gået af det opgejlede hjemmehold.

Det var for dårligt, at danskerne ikke udnyttede halvandet minut med fem spillere mod tre, men det danske powerplay har generelt ikke været noget at råbe hurra for ved VM og var det heller ikke her.

Derfor var det helt lige inden en tredje periode med garanti for nerver, ikke mindst for tyskerne, der vil gøre alt for at undgå VM-fiasko foran det store hjemmepublikum.

Danmark kom i noget af et stormvejr i kampens sidste tredjedel, hvor målmand Sebastian Dahm måtte ud i store redninger for at holde sit hold inde i kampen.

Dahm var også ude i fuld bredde for at holde pucken ud af målet i overtiden, og på det direkte modstød spillede Nikolaj Ehlers pucken til en helt fri Peter Regin, der afgjorde kampen.

Holdet kan se frem til hviledag lørdag, inden det gælder mødet med Sverige søndag aften.

