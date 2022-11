Regnbuefarvet Helle Thorning-Schmidt forsvarer landsholdet

En blå kjole med regnbuefarvede ærmer fik særlig opmærksomhed under Danmarks VM-kamp mod Tunesien tirsdag eftermiddag.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt bar farverne, der er et symbol på LGBTQ+-rettigheder.

Dansk Boldspil-Union (DBU) havde dagen forinden valgt at droppe et farverigt anførerbind mod diskrimination efter trussel om sportslige sanktioner fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Men det var ikke en reaktion på den beslutning, understreger hun i et opslag på Instagram, hvor hun takker for de mange hilsener, hun har modtaget.

- Jeg sætter virkelig pris på dem, selv om jeg ikke følte mig specielt modig. To ting har jeg dog tænkt over, skriver Thorning-Schmidt, som er med til VM som formand for DBU's Governance- og Udviklingskomité.

- For det første var kjolen ikke en kommentar til spillerne. Jeg støtter deres valg om ikke at risikere sanktioner, som på nogen måde kunne forhindre deres videre færd i turneringen, og jeg synes, at alle bør anerkende, at det er et reelt dilemma.

Fifa har forbudt initiativet med anførerbindet OneLove, som syv lande, heriblandt Danmark, stod bag. Det er imod Fifas reglement, lyder begrundelsen.

I stedet har det internationale forbund lanceret sine egne anførerbind, som udtrykker forskellige budskaber på forskellige stadier i turneringen.

- Jeg forstår helt ærligt ikke det hårde pres, det danske landshold og DBU er under. De forsøgte virkelig at gøre det rigtige, og de er så isoleret i Fifa, lyder det fra Helle Thorning-Schmidt.

Hun er ikke engang sikker på, at kjolen har en gavnlig effekt i Qatar, hvor homoseksualitet er ulovligt.

- For det andet har jeg tænkt over, om det virkelig hjælper folk, der er homoseksuelle eller queer, at møde op i en regnbuefarvet kjole. Hvad hvis det gør tingene sværere ved at få Qatars regering til at behandle dem hårdere? spørger hun i sit opslag.

Helle Thorning-Schmidt rejser hjem fra Qatar onsdag.

/ritzau/