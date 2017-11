Reid: Jeg er stolt af holdet

ISHOCKEY: Aalborg Pirates opnåede fredag aften sæsonens første målsætning, da holdet med en sejr på 3-1 ude over Rødovre sikrede sig en plads i Metal Cuppens Final 4 - med sejren i Rødovre kan tyrene ikke længere gå forbi Aalborgs pirater i kampen om en plads i top fire efter 20 kampe.

- Final 4 har været et vigtigt mål for os, fordi det har givet noget slutspilsstemning i ligaen allerede her midt i sæsonen. Normalt går man ikke så meget op i stillingen efter 20 kampe, men her har det været, ligesom når vi når til enden af grundspillet. Hvem kommer med, og hvem kommer ikke med?, siger træner Brandon Reid.

Han uddeler samtidig store roser til holdets anfører Julian Jakobsen.

- Julian spillede i min optik sin bedste kamp i sæsonen. Han var lidt frustreret i begyndelsen af året over, at tingene ikke helt fungerede, men i dag lavede han ikke en eneste dårlig beslutning med pucken, og det giver et løft til hele holdet. Alle får lige højnet selvtilliden, når han præsterer på den måde, siger Brandon Reid.

Rødovre bragte spænding ind i opgøret med fem minutter igen, men to minutter senere afgjorde Jeppe Jul Korsgaard kampen med en fin styring på et skud fra Olivier Hinse.