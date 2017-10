Reid: Ligaen er sindssygt tæt

ISHOCKEY: Aalborg Pirates fik tre vigtige point på kontoen med hjemmesejren fredag aften over Herleav Eagles - en sejr, der blev sikret på to meget sene mål.

Dermed kravlede piraterne op på tredjepladsen i Metal Ligaen.

- Selvfølgelig er det rart, at vi så alligevel finder en måde at vinde på - især når stillingen er som den er. Ligaen er jo helt sindssygt tæt. Havde vi tabt i aften, så var vi dumpet ned på niendepladsen. I stedet hopper vi nu op som treer, så der bliver meget hård kamp om at nappe en af pladserne i i topfire efter 20 kampe. Vi har været meget op og ned spillemæssigt, men får vi fundet en god rytme, så er der bestemt en god chance, siger cheftræner Brandon Reid.

Aalborg ligger med samme pointtal som både SønderjyskE, Rødovre og Frederikshavn.

Samtidig fik holdet gang i russiske Kirill Kabanov, der leverede et mål og en assist på et minut, da kampen blev afgjort sent i tredje periode.

- Det er vigtigt for ham. Det giver den selvtillid, han har manglet, og det arbejder vi videre med, for han har mistet meget selvtillid de seneste to sæsoner, siger Brandon Reid, der dog ikke var begejstret for holdets præstation.

- Jeg er ikke tilfreds med 95 procent af holdet i aften. Der manglede noget mentalt og også spillemæssigt over nærmest hele linjen, siger han.