Rekordholder forsætter sit lange seje træk i Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Fløjspilleren Buster Juul bliver i Aalborg Håndbold frem til sommeren 2024. Han har forlænget den aftale, der ellers stod til at udløbe til sommer.

Den 28-årige straffekastspecialist er blevet lidt af en institution i det aalborgensiske, hvor han har spillet siden 2013, hvor han blev hentet i Skanderborg. Siden er det blevet til 333 kampe, hvilket er klubrekord, og 1070 scoringer.

- Buster er en vigtig del af holdet både på og uden for banen og har med sine ni sæsoner været med til at skabe den identitet, der er indbegrebet af Aalborg Håndbold. Han har en stor andel i, hvor vi er i dag, siger direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Buster Juul har i Aalborg blandt andet været med til at vinde fire DM-titler og en pokaltitel. På et tidspunkt luftede han sine drømme om et skifte til udlandet, men de er nu parkeret.

- Jeg er selvfølgelig meget stolt af, at jeg er den spiller, der har spillet flest kampe for Aalborg Håndbold nogensinde. Jeg er virkelig glad for at være her og ser hver gang frem til at trække den røde trøje over hovedet, udtaler Buster Juul.