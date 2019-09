Rekordstort underskud i Hobro IK: Kuhn-fyring og bundplacering kostede dyrt

FODBOLD:Aktieselskabet bag superligaklubben Hobro IK kom ud af regnskabsåret med det største minus i selskabets historie.

På torsdagens generalforsamling kunne bestyrelsesformand i Hobro IK A/S, Lars Kühnel, præsentere et underskud på 6,3 millioner kroner efter skat. Væsentlig færre tv-penge end forventet og en fyring af klubbens nu tidligere cheftræner Allan Kuhn vejer tungt.

- Vi fik 6,4 millioner kroner mindre i tv-penge end budgetteret, fordi vi i sidste sæson lå nummer 13 eller 14 hele vejen. Fyringen af Kuhn er også en tung post, fordi han har en kontrakt indtil udgangen af maj 2021, men det hele skal afskrives i dette regnskabsår, fortæller Lars Kühnel.

Sidste år kom Hobro ellers ud med et overskud på 1,7 millioner kroner, og den store forskel i de to regnskaber er tv-pengene.

- Vi budgetterede endda konservativt, fordi vi godt vidste, at vi nok ikke kom til at ligge så godt til, som vi gjorde året før, hvor vi blev nummer ni. Vi havde dog ikke troet, at vi ville ligge sidst eller næstsidst hele vejen i en sæson, hvor der var tre oprykkere, siger Lars Kühnel.

Det store underskud kommer til at betyde, at Hobro ikke har mulighed for at øge sit spillerbudget og dermed nærme sig konkurrenternes, men til gengæld er klubbens eksistens ikke truet.

- Fire af vores store sponsorer har lånt os en million kroner hver, og det har lukket hullet. Der er ingen problemer med likviditeten, siger Lars Kühnel.