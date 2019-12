Remis igen-igen: Stærk Hobro-defensiv holdt Brøndby nede

FODBOLD:Søndag aften fik Hobro deres 11. uafgjorte resultat i denne sæson. Nordjyderne fik nemlig 1-1 på Brøndby Stadion i en kamp, hvor midterforsvaret afviste adskillige store Brøndby-chancer.

Det var altså en kamp, hvor hjemmeholdet kom frem til flest store chancer. Ved nordjydernes første chance i opgøret var der dog mål - allerede efter syv minutter.

Frans Putros sendte Edgar Babayan ned langs venstre side, hvorfra dansk-armeneren sendte en fremragende aflevering ind til Julian Kristoffersen. Nordmanden fik bolden ned og tog et træk, før han fra en fri position kunne sende den sikkert ind fra få meters afstand.

Flere gange pressede hjemmeholdet efterfølgende på og kom til markante chancer. Efter en halv times føring svarede Simon Hedlund så tilbage.

Kevin Mensah sendte en bold fra baglinjen og ind i feltet. Herfra sendte svenskeren en høj bold ind bag Jesper Rask og gjorde det til 1-1.

Efter en times spil var værterne tæt på at bringe sig foran. Men Jesper Rask kom ud og satte handsken på en farlig bold midt i et fyldt målfelt ovenpå et hjørnespark.

Kort tid senere kom Hobro også til en stor chance. Men en dyb bold i feltet endte både Ihmed Louati og Anel Ahmedhodzic at konkurrere om - og dermed løb chancen ud i sandet.

Med et kvarter tilbage af kampen var Simon Hedlund tæt på at bringe hjemmeholdet foran. Men Jesper Rasks handske var igen i vejen, hvorefter Anel Ahmedhodzic fik kontrol over situationen.

Den svenske midtstopper stod generelt i vejen for mange gennemspillede Brøndby-chancer i kampens sidste halve time.

Med kort tid igen blev Mads Hvilsom skiftet ind for første gang siden juli, hvor han udgik med en skade. Men angriberen formåede ikke at hente mere end ét point med hjem til fjordbyen.