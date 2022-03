Ren nordjysk pokalfinale: Fortuna gør FC Thy kunsten efter

FODBOLD:Fortuna Hjørring spillede sig søndag eftermiddag i sin første pokalfinale siden de senest gik hele vejen i 2019. Det er en realitet efter de besejrede AGF med 1-0, og dermed samlet går videre med 3-2 over aarhusianerne.

Fortuna Hjørring tilslutter sig dermed FC Thy-Thisted Q, der lørdag spillede sig i finalen, så der venter et rent nordjysk pokaldrama.

Vendelboerne tog fra starten af kampen initiativet, men havde svært ved at nedbryde den østjyske defensiv, som havde travlt nok med bare at forsvare sig. Forsvarsspilleren Angela Beard var tættest på med et skud fra distancen.

Fortuna Hjørring - AGF 1-0 (1-0) Mål: 1-0 Florentina Olar (32. minut) Advarsler: Indiah-Page Riley (86. minut) Fortuna Hjørrings startopstilling (3-4-3): Adelaide Gay - Maria Ficzay, Janelle Cordia, Angela Beard - Rebekka Frederiksen, Clare Wheeler, Sofie Lundgaard (Indiah-Page Riley, 77. minut) Florentina Olar - Signe Baattrup, Olivia Møller Holdt (Signe Carstens, 90. minut), Camilla Kur Larsen (Karoline Olesen, 71. minut) Fortuna Hjørring vinder samlet med 3-2. VIS MERE

Som første halvleg skred frem fik AGF mod på mere. De lagde deres pres højere på banen, men det gav til gengæld også lidt mere rum til Fortuna-spillerne.

Det var dog ikke det, som lagde grunden til Fortuna sejrsmål efter godt en halv time. Det var derimod en flot aktion af Signe Baattrup, som driblede sin direkte oppasser ved baglinjen og lagde en flad bold ind i feltet. Afleveringen var Florentina Olar hurtigst over, og hun fik ad flere omgange sparket til bolden, før den til sidst tog stolpen og gik i mål.

Efter pausen kom AGF en del mere aggressive ud og lagde et højere pres. Men Fortuna Hjørring lod sige ikke ryste og blev sjældent for alvor sat under pres. Derimod var det fortsat Fortuna Hjørring, som spillede sig til de største chancer og til sidste kunne køre en etmålssejr hjem.