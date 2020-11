Ren overlevelse for Vendsyssel Håndbold

HÅNDBOLD:Nyoprykkede Vendsyssel Håndbold har fortsat den første sejr i Bambusa Kvindeligaen til gode, og intet tyder på, at den kommer lige foreløbig.

En stærkt decimeret trup tabte tirsdag aften 15-34 til Team Esbjerg, og forude venter en kamp mod et andet tophold, Odense, hvor man reelt også er chanceløse.

- Det positive er, at vi kun er ét point efter Skanderborg, der ligger over nedrykningsstregen. Så vi skal sørge for at få så mange spillere klar til efter nytår, og forhåbentlig kan vi også finde noget forstærkning et sted derude, lyder cheftræner Thomas Kjærs håb.

Mette Bejder (tv.) forlader banen med ansigtet begravet i et håndklæde. Næsen kan meget vel være brækket. Foto: Henrik Bo

En i forvejen smal trup blev decimeret kort før pausen af tirsdagens opgør i Syvesten, da Mette Bejder slog næsen og udgik.

- Vi mistænker, at den er brækket, og i forvejen er vi hårdt ramt. Mette Brandt skal formentlig opereres i hånden for anden gang, siger Thomas Kjær.

Derudover er profilen Frida Maag Damgaard, der i sommer blev hentet i DHG Odense, hvor hun var topscorer i 1. division, sygemeldt.

- Jeg kan ikke kommentere yderligere på det, men jeg forventer ikke, at vi ser hende mere i klubben, siger Vendsyssels cheftræner.

Se alle billederne fra tirsdagens kamp mod Team Esbjerg: