Reservespækkede Vendsyssel brændte på stribe og røg ud af pokalen

FODBOLD:DBU Pokalen er et overstået kapitel for Vendsyssel FF for denne sæson.

Randers FC var torsdag aften som ventet en for stor mundfuld for et reservespækket Vendsyssel-hold, der trods flere gode muligheder tabte 0-2 hjemme i Hjørring.

Vendsyssel FF - Randers FC 0-2 (0-2) Mål: 0-1 Stephen Odey (27. minut), 0-2 Stephen Odey (43. minut)

Advarsler: Lukas Jonsson, Vendsyssel (39. minut), Björn Kopplin, Randers FC (83. minut)

Vendsyssel FF's opstilling (4-3-3): Lukas Jonsson - Thomas Christiansen (Zander Hyltoft, 62. minut), Mattias Jakobsen, Tobias Anker, Terence Baya (Emil Arendrup Nielsen, 84. minut) - Panagiotis Armenakas, Jelle van der Heyden, Anton Søjberg (Parfait Bizoza, 62. minut) - Lucas Jensen (Wessam Abou Ali, 84. minut), Lasse Steffensen, Carl Lange (Tiémoko Konaté, 62. minut)

Tilskuere: 1480 VIS MERE

Det kunne ellers have gået meget anderledes, hvis Vendsyssel-spillerne havde kendt deres besøgelsestid i kampens første fase.

Vendsyssel FF havde som varslet på forhånd af cheftræner Henrik Pedersen lavet hele 10 ændringer i forhold til sidste torsdags 2-1-sejr over Fredericia i Nordicbet Ligaen, men de sædvanlige reservespillere formåede alligevel at udfordre Superligaens nummer to.

Efter 14 minutters spil fik Carl Lange en stor chance efter en fejlaflevering fra gæsternes Björn Kopplin, men Vendsyssel-spilleren sendte bolden forbi mål.

Få minutter senere fik Lasse Steffensen en endnu større mulighed efter nok en foræring fra Randers. Tobias Klysners tilbagelægning til målmand Patrik Carlgren blev alt for kort, men trods frit løb mod mål måtte Lasse Steffensen se sit forsøg blive reddet af Randers-målmanden.

Den manglende skarphed foran mål blev straffet, for da Randers truede Vendsyssel-målet for første gang, blev det også 1-0 til gæsterne. Tobias Klysner sendte bolden i dybden til Stephen Odey, der viste høj klasse, da han fra en spids vinkel bankede bolden op i nettaget.

Seks minutter før pausen var det så Vendsyssels tur til at give en stor chance væk. Mattias Jakobsen kiksede sit forsøg på en tilbagelægning, og så fik målmand Lukas Jonsson travlt med at ile tilbage mod sit mål. Bolden så umiddelbart ud til at være på vej forbi mål, men Jonsson tog ingen chancer og kastede sig ned for at stoppe bolden med hånden.

Det gav et indirekte frispark, som Jonsson i fællesskab med sin forsvarsmur dog fik blokeret.

Så nemt slap hjemmeholdet dog ikke fire minutter senere.

Denne gang var venstrebacken Terence Baya synderen, da han mistede bolden lige uden for eget felt. Filip Bundgaard tog et par fikse træk og fandt Stephen Odey på midten, hvorfra han ikke havde de store problemer med at gøre sig selv til dobbelt målscorer.

Terence Baya fik en sjælden optræden for Vendsyssel, men franskmanden havde en stor del af ansvaret for Randers' andet mål, der faldt efter et boldtab fra venstrebacken. Foto: Bente Poder

Anden halvleg åbnede som første halvleg med en god mulighed til Vendsyssel, da anfører Lucas Jensen efter et godt træk fik frit skud, men igen stod Patrik Carlgren i vejen i Randers-målet.

12 minutter inde i anden halvleg fik hjemmeholdet en ny god chance for at bringe spænding ind i kampen, men kvaliteten foran mål manglede simpelthen.

Efter gode kombinationer mellem Carl Lange og Lucas Jensen i højre side havnede bolden hos Lasse Steffensen, men angriberen bankede bolden langt over mål og lignede torsdag aften slet ikke den spiller, der i starten af sæsonen nærmest scorede efter behag og tiltrak sig interesse fra superligaklubben AC Horsens.

I kampens sidste ordinære minut fremtvang indskiftede Wessam Abou Ali et straffespark, men ganske symptomatisk for Vendsyssels aften hamrede han bolden over mål, og dermed var hjemmeholdets skæbne beseglet.

Dermed er AaB og Thisted FC de to nordjyske repræsentanter i ottendedelsfinalerne, som der trækkes lod til fredag aften.