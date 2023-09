Revanchelystne Aalborg vil distancere rivalerne

Aalborg Håndbold har revanche til gode, når det lørdag gælder sæsonens anden duel med de evige rivaler fra GOG.

Fynboerne åbnede sæsonen med at trække det længste strå i Super Cuppen. I onsdags led Aalborg Håndbold så det første nederlag siden den kamp, da nordjyderne blev slået i Champions League af ungarske Pick Szeged.

- Selvfølgelig fylder det noget, at vi skal revanchere os, men vi fokuserer primært på, at vi skal finde ind i vores rytme igen. Vi var meget utilfredse med vores præstation i onsdags, og vi var også trætte af at tabe Super Cuppen.

- Vi har fået en super start på sæsonen, og var det blevet krydret med to point i Szeged, havde den været helt fantastisk. Den start skal vi følge op, så vi kan få slået et betydeligt hul ned til GOG, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen, hvis hold har samlet fire point mere end GOG i sæsonens første fem kampe.

Mens Aalborg Håndbold i onsdags indkasserede sæsonens første nederlag i Champions League, fik GOG til gengæld en anderledes god optakt med en overbevisende hjemmesejr over Pick Szegeds landsmænd fra Veszprém.

På den måde har fynboernes nye trænerkonstellation med Mikkel Voigt, Thomas Brandt Nyegaard og direktør Kasper Jørgensen fået en god start oven på fyringen af Ian Marko Fog, der ellers førte GOG til Super Cup-sejren over Aalborg.

- Det virker til, at de på en eller anden måde har fået en større tro på tingene og fundet frem til et koncept, der fungerer. Om det skyldes det ene, andet eller tredje, skal jeg ikke gøre mig klog på, men det er et hold med et andet udtryk nu, og det så man også med præstationen mod Veszprém, siger Stefan Madsen.

Sejren over Veszprém krævede dog et offer i form af en skade til den offensive styrmand Morten Olsen.

- Det betyder, at de har en bagkæde med mere skudkraft. Tidligere har de også haft Simon Pytlick, der har store kvaliteter i den del af spillet, men nu er det en bagkæde med ene skytter i form af Aaron Mensing, Nicolai Pedersen og Emil Madsen, og det skal vi selvfølgelig indstille os på, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold stiller op til lørdagens kamp i Odense med præcist den samme trup, som i onsdags tabte i Szeged, idet bagspillerne Lukas Nilsson og Thomas Arnoldsen stadig er ude. Der er kampstart klokken 16.10, og du kan følge opgøret i en liveblog på nordjyske.dk.