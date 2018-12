Riddersholm forlader Vendsyssel og bliver træner for konkurrenter

FODBOLD: 1. november i år tiltrådte Glen Riddersholm som ny sportsdirektør i Vendsyssel FF og nu, lige over halvanden måned senere, står det klart, at det blot bliver til et kort visit i Nordjylland for den tidligere mestertræner.

I en pressemeddelse onsdag formiddag skriver klubben, at Riddersholm stopper som sportsdirektør ved udgangen af januar. I stedet tiltræder Glen Riddersholm den 1. februar 2019 som cheftræner i SønderjyskE, der forleden fyrede Claus Nørgaard.

– Jeg skal ikke lægge skjul på, at Glen Riddersholms opsigelse kommer på et meget dårligt tidspunkt. Glen har kun bestridt jobbet som sportsdirektør i halvanden måned, og vi står p.t. overfor for det vigtigste transfervindue i klubbens historie, siger bestyrelsesformand Jacob Andersen i pressemeddelelsen.

– Forud for Glen Riddersholms ansættelse, havde vores ansættelsesudvalg, og jeg selv, mange samtaler med Glen, hvor vi blandt andet drøftede om han nu virkelig var afklaret med, ikke at være træner mere. Her, allerede halvanden måned efter, kan vi konstatere at det desværre ikke var tilfældet, siger Jacob Andersen.

– På trods af det korte ansættelsesforhold har Glen udført et flot stykke arbejde, men alle i og omkring Vendsyssel FF er selvfølgelig ærgerlig og skuffet over opsigelsen, hvilket også skal ses i lyset af, at man vælger at skifte til en af vores nærmeste konkurrenter, tilføjer bestyrelsesformanden.

Selvom Glen Riddersholm er på plads i SønderjyskE fra februar måned, fortsætter han i rollen som sportsdirektør indtil 31. januar og fritstilles ikke øjeblikkeligt.

Her over middag har SønderjyskE også bekræftet tilgangen af Riddersholm. I en pressemeddelelse fra klubben siger sportchefen.

– Jeg er glad for, at vi hurtigt er nået til enighed med Glen. Der var en gensidig interesse fra starten, og så er det gået hurtig med at blive enige om betingelserne. Nu ser vi frem til, at han starter i SønderjyskE, lydet det fra sportschef Hans Jørgen Haysen.

Aftalen mellem Glen Riddersholm og SønderjyskE løber frem til sommeren 2022.