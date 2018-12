Riddersholm henter første Vendsyssel-forstærkning

FODBOLD: Vendsyssel FF kæmper for at klare frisag i holdets første sæson i Superligaen. Til at hjælpe med det formål har den nyligt ansatte sportsdirektør Glenn Riddersholm nu hentet sin første forstærkning.

Det er den 26-årige midtbanespiller Francisco Júnior fra det lille vestafrikanske land Guinea-Bissau. Siden 2016 har han med pæn succes spillet for Strømsgodset i den bedste norske række. Tidligere har han været forbi klubber som Everton, Vitesse, Port Vale og Wigan - uden at få succes. Júniors kontrakt med Vendsyssel FF gælder i to et halvt år.

- Han er en spiller, der kan være med til at løfte Vendsyssel FF, og skabe de forudsætninger der gør, at vi kan fastholde klubben i Superligaen. Francisco Júnior er en spiller, der med sin dynamik, sit aggressive pres- og erobringsspil, sin gode fod og blik for spillet, kan bringe øget fart og temposkift ind i vores spil, lyder skudsmålet fra sportsdirektør Glen Riddersholm i en pressemeddelelse.

Midtbanespilleren, der som ungdomsspiller har optrådt på det portugisiske landshold, glæder sig til opgaven.

- Jeg har set forholdene på træningsanlægget, og jeg ser frem til at starte op til januar og lægge en masse hårdt arbejde i det, så vi som hold kan lykkes og overleve i Superligaen, siger Francisco Júnior.