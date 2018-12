Riddersholms stop får konsekvenser i Vendsyssel: Træner løst fra sin kontrakt

FODBOLD: Det får nu også betydning for Vendsyssel FF‘s trænerstab, at sportsdirektør Glen Riddersholm har valgt at forlade klubben til fordel for et cheftrænerjob i SønderjyskE.

Fra årsskiftet skulle den tidligere AaB-spiller Allan K. Jepsen være tiltrådt som en del af klubbens trænerstab, men det var under forudsætning af, at Riddersholm, som Allan K. Jepsen har arbejdet sammen med i AGF, var sportsdirektør i klubben.

– Allan og jeg har haft en del samtaler efter Glen Riddersholms pludselige opsigelse. Allan står i dag med en følelse af, at man ikke har været ærlig i ansættelsesforløbet, og at præmissen for hans ansættelse nu har ændret sig væsentligt, hvilket jeg er enig i. Jeg har derfor i respekt over for Allan imødekommet hans ønske om at blive løst fra kontrakten

– Vores trænerteam og undertegnede er selvfølgelig ærgerlig over, at Allan ikke starter hos os, for han er en ekstremt dygtig træner. Jeg ønsker Allan alt muligt held og lykke fremover i hans nye job og beklager på klubbens vegne det ansættelsesforløb han har været igennem, siger Vendsyssel-formand Jacob Andersen i en pressemeddelelse.