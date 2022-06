Rinne har ny klub på plads: Turen går til sol og sand

AALBORG:Jacob Rinne spillede afskedskamp med AaB i søndagens playoff-kamp mod Viborg. Efter kampen blev der spurgt ind til hans planer for fremtiden. Her lød svaret meget kækt, at man skulle følge med på de sociale medier for at finde ud af, hvor han skulle spille i fremtiden.

Ifølge Nordjyskes oplysninger har den stærke svenske keeper fundet sig en ny klub i Saudi Arabien. Der skulle angiveligt være tale om klubben Al-Fateh.

Det er en midterklub i saudiske liga, som blandt andet har haft Bashkim Kadrii på kontrakt tidligere.