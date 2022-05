Rinne ville have været AaB's helt: Det gør pisse ondt

FODBOLD:Jacob Rinne kunne have fået det perfekte farvel i AaB, men det forpurrede han til dels selv, da han lagde ud med at banke det første straffespark i straffesparkskonkurrencen over mål.

- Vi havde snakket om, at jeg skulle sparke. Jeg spurgte, om jeg kunne blive den femte sparker, så jeg kunne afgøre det selv, fortæller Jacob Rinne, der måtte sande, at det blev en noget misfornøjet afsked.

- Selvfølgelig gør det ondt. Det gør pisse ondt. Jeg ville gerne have sluttet af på en god måde, men det var ikke i dag, at vi tabte Europa-pladsen. Når man ser tilbage, så tog vi syv af 30 point i mesterskabsspillet, og det er jo bare ikke godt nok. Det er jo der, vi tabte den. Selve kampen i dag var fin nok, og vi skabte det, der skulle til for at vinde den, siger Jacob Rinne.

Nu forlader han Nordens Paris og trods afbrænderen stadig som en elsket keeper, der gennem sine fem år har holdt et ekstremt højt og stabilt niveau.

- Jeg er blevet fem år ældre, og jeg er vokset og blevet mere tryg i mit målmandsspil. Det har gjort, at jeg også er vokset som person. Jeg er blevet en mere kampafgørende spiller, så jeg er stolt over min tid i klubben, siger Jacob Rinne.

Jacob Rinne reddede også et Viborg-straffe, men det var ikke nok til at bringe AaB det sidste stykke ud i Europa. Foto: Lars Pauli

Da han i sin tid ankom fra Gent, var det med en intention om at kickstarte karrieren og så ellers drage videre i løbet af en overskuelig fremtid. Sådan er det ikke helt gået.

- Aalborg er blevet mit andet hjem. Jeg er blevet gift, mens jeg var her i klubben, og jeg har fået to børn. Jeg havde ikke regnet med, at det skulle være fem år. Jeg havde bare troet, at det skulle være en station, og så skulle jeg videre. Det bliver mærkeligt, når vi skal flytte her i næste uge.

Det er ikke kun byen og klubben, der bliver vemodig at tage afsked med. Det var også sin sag at sige farvel til AaB's fans.

Nu er spørgsmålet, hvor Rinne havner henne. Han har selv ytret ønske om at ramme en varmere destination end Aalborg.

- Hvis du følger med på de sociale medier, så skal du nok finde ud af, hvad der kommer til at ske. Bare følg med, siger Jacob Rinne.

Han efterlader AaB i en situation, hvor man skal ud at hente en ny keeper under alle omstændigheder, men Theo Sander er i Rinnes øjne en værdig arvtager.

- Theo har alverdens talent. Han har en fremtid foran sig, som er virkelig lys. Da han kom op, var han en klassisk nordjyde, der ikke tog nogens plads, men han har allerede udviklet sig på det område, slutter Jacob Rinne.

AaB - Viborg FF