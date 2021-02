Rinnes nye rolle: En modig målmand skal give en ekstra markspiller i AaB

FODBOLD:AaB’s største chance mod FC Midtjylland kom, da Marcus Hannesbo blev sendt i dybden af målmand Jacob Rinne.

Teenageren formåede ikke at omsætte det aggressive udspark til mål, men lige præcis den episode tegner et billede af, hvad nytilkomne Martí Cifuentes blandt andet har indført på taktikbrættet.

- Midtjylland vil gerne frem, så vi vidste, der var plads i bagrummet, hvor Børsting og Hannesbo lå helt klar til løb. I den optimale verden skal jeg ikke styre den del, men hvis det virker, så må jeg blive ved, fortæller Jacob Rinne.

Marcus Hannesbo blev oppasset af Erik Sviatchenko i den friløber, som Jacob Rinne satte i gang. Foto: Henrik Bo

- Det handlede om at finde pladsen bag dem. Vi var ikke så præcise, som vi vil være, men den chance er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge rum på banen. Vi vil gerne bygge op fra bunden, men jeg er ikke naiv. Vi skal ikke forcere rum på banen, der ikke er der, tilføjer Martí Cifuentes.

Generelt har den svenske førstemålmand fået en større rolle i det opbyggende spil. Han står således også langt oppe på banen under AaB’s boldbesiddelse i forhold til tiden før den spanske træners tilgang.

- Det har givet en ekstra dimension, som han har implementeret. Vi får en ekstra markspiller, og jeg føler mig okay tryg ved det. Der skal ros til ham for den nye spillestil, som det er en del af, siger Rinne.

- Jeg føler mig okay hurtig til at komme tilbage i mål. Det handler om at spille med mod, og det gælder også mig. Selvfølgelig skal man ikke være dum og stå helt oppe med stor risiko. Men man skal have mod på at komme fremad, tilføjer han.

Jacob Rinnes arbejde med at tilegne sig en ny rolle på holdet i bestemte situationer glæder også Cifuentes.

- Han er mere involveret i spillet. Han gør det godt, og det skal vi drage fordel af. Der er stadig noget at hente, men jeg er glad for, at han er modig og prøver at forbedre sig på den del. Men det tager jo tid at blive 100 procent præcis. Det tager tid at vænne sig til konceptet, siger cheftræneren.