Ripodsten: Mål-Pål klar til vintersalg

AALBORG: Hobro IK har for tiden superligaens målkonge Pål Alexander Kirkevold i truppen.

Om han huserer på DS Arena, når foråret bliver sparket i gang er nok tvivlsomt. Den norske angriber, som har sat superligarekord med scoringer i ti kampe i træk, er det varmeste navn i dansk fodbold, og skal man tro panelet i den seneste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast "Ripodsten" bliver han solgt i vinterpausen.

- Han har udviklet sig helt vildt, også det tekniske, og efter hvad jeg hører, er han også sindssygt ærgerrig. Og sådan en periode som han er inde i, giver selvfølgelig blod på tanden, siger AaB’s anfører Rasmus Würtz, der har selskab af Jammerbugt FC’s cheftræner Bo Zinck og NORDJYSKEs sportsjournalist Søren Olsson.

I udsendelsen bliver der også gjort halvvejsstatus for de to nordjyske superligaklubber, og så fortæller Rasmus Würtz, hvordan en kold badetur kom til at forlænge hans skadesperiode. Lyt med i iTunes, SoundCloud mv.