Ripodsten: Vendsyssel FF sigter mod Superligaen

FODBOLD: Vendsyssel FF var i sidste sæson snublende nær Superligaen.

Holdet forpassede dog to chancer. Først gik det galt i den direkte oprykningsduel mod Hobro, og efterfølgende tabte holdet over to kampe til Horsens.

I denne sæson er vendelboerne igen med i spillet om de attraktive pladser i landets bedste række, og holdet indtager efter påskens kampe den førsteplads i tabellen, som giver direkte oprykning til Superligaen. Det på trods af, at stort set alle profiler fra sidste sæson er væk, og der derfor er bygget et helt nyt hold op siden i sommers.

- Vi er egentlig selv en smule overraskede over, at vi ligger hvor vi gør. Men vi har været rimelig klare i, hvilke spillertyper vi gerne ville have ind på holdet. Både rent personlighedsmæssigt men også i forhold til de spillemæssige kvaliteter, siger VFF’s cheftræner Erik Rasmussen i den nyeste udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast Ripodsten.

Her bliver der også set nærmere på, hvordan AaB og Hobro kom fra land i henholdsvis mesterskabsslutspillet og gruppespillet, og så runder panelet AaB-angriberen Pavol Safranko, som ikke får meget spilletid i Superligaen.

Udover Erik Rasmussen består panelet af VB’s cheftræner Christian Flindt-Bjerg og sportsjournalist hos NORDJYSKE Medier Søren Olsson. Du kan høre Ripodsten i iTunes, SoundCloud mv.