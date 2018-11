Ripodsten: AaB-direktør vil gå offline

FODBOLD: Superligaklubben AaB har i løbet af de seneste 10 år mistet 30 procent af deres hjemmebanetilskuere. For at vinde dem tilbage og hente endnu flere kunder i butikken, lavede klubben tidligere på året et skifte på direktørposten.

Den tidligere forsvarsprofil Thomas Bælum blev hentet ind og startede i jobbet 1.august. Han erkender, at det er en stor og spændende udfordring, han er kommet på. De seneste måneder er blevet brugt på at udarbejde strategien for, hvordan nordjyderne igen finder vej til Aalborg Portland Park. En del af planen er, at AaB i højere grad skal profilere sig i bybilledet i Aalborg og ikke kun elektronisk eksempelvis de sociale medier.

– Vi skal offline igen i Aalborgs midtby. Jeg ser ikke så mange AaB-trøjer malet på bymurene, som jeg gjorde, dengang jeg spillede. Folk skal ikke være tvivl om, at der er fest i gaden til de 18 hjemmekampe, vi har. Tilskuermassen er der, vi skal bare have aktiveret byen igen, lyder det blandt andet fra Thomas Bælum, i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten.

Med i studiet er også Ole Nielsen, der er tidligere sportschef i blandt andet Randers FC og SønderjyskE, samt Søren Olsson der er sportsjournalist hos NORDJYSKE Medier. Blandt emnerne er også det resterende program for de tre nordjyske Superligaklubber. Du kan høre Ripodsten i iTunes SoundCloud mv.