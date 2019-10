Ripodsten: AaB's spillerbudget har ramt loftet

FODBOLD:AaB har i de seneste transfervinduer hentet markante profiler som blandt andre Lucas Andersen, Kasper Kusk og Odd Iver Fossum til superligaklubben.

Det er blevet muligt ved, at der gennem de seneste år er blevet skruet op for spillerbudgettet. I følge en opgørelse fra Tipsbladet, der blev offentliggjort i september, lyder spillerbudgettet hos AaB på 38 millioner kroner, hvilket er det femtehøjeste i Superligaen. I den nyeste udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast Ripodsten er AaB's bestyrelsesformand Torben Fristrup blandt gæsterne. Han vil ikke bekræfte tallet fra Tipsbladet men vil godt erkende, at sportsdirektør Allan Gaarde ikke skal regne med, at spillerbudgettet bliver større i den nærmeste fremtid.

- Med den nuværende økonomi så er det maks, lyder det fra Torben Fristrup, der trods AaB's nuværende placering som nummer 10 i tabellen synes, at pengene er brugt godt.

- Hvis vi ser på dem, vi har skrevet med i år, har vi lavet nogle gode signinger til rimelige penge, og det har vi været meget tilfredse med, siger Torben Fristrup og fastslår, at den endelige dom over hvordan pengene er brugt først skal falde, når det står klart om AaB indfrier målsætningen om at komme i top seks.

Han har i Ripodsten selskab af Hobro IK's bestyrelsesformand Lars Kühnel, der sidder for bordenden i den superligaklub, der har det mindste spillerbudget. Han kommer i podcasten ind på hvilke udfordringer det giver, og hvad det ellers indebærer at være formand i en klub i landets bedste fodboldrække.

NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen er tredje mand i panelet, og du kan høre Ripodsten i iTunes, Spotify, Podimo, SoundCloud mv.