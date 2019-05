Ripodsten: AaB's trup trænger til hovedrengøring

FODBOLD: En niendeplads. Det blev det skuffende facit for AaB's superligasæson, der sluttede med et nederlag på udebane til AGF 12.maj. Allerede inden den kamp havde fem spillere deriblandt Rasmus Würtz, Kasper Risgård og Kasper Pedersen meddelt, at de stoppede i klubben. Skal AaB i næste sæson være et seriøst bud på et top 6-hold, skal der ifølge NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen siges farvel til endnu flere af spillere i den nuværende trup.

- Truppen trænger til en hovedrengøring, der løber sådan nogen rundt som Kakeeto, Pallesen, Thellufsen, Børsting, Safranko og Lesniak, der er så langt langt fra spilletid, at de godt kan glemme det. Her tæller spillere som Thellufsen og Børsting ikke. De har fået spilletid, men de har ikke for alvor bevist, at de fortjener en startplads på AaB's hold. Gaarde må tage op til revision, om det er spillere man vil holde på, siger Claus Jensen i den nyeste udgave af fodboldpodcasten Ripodsten.

Jammerbugt FC's cheftræner Bo Zinck er også med i podcasten. Han mener, at der bør vente et par meget travle måneder for AaB's sportsdirektør Allan Gaarde.

- Han skal ud og bruge lønkroner, og hvis de siger, at det bliver et stille vindue, så forstår jeg det ikke. Det her skal være et af de mest aktive vinduer, hvor de skal finde de erfarne spillere, der er grundstammen for de unge, for man kan ikke forvente, at 18-21-årige bare tager ansvaret og styrer det hele, siger Bo Zinck.

Tredje mand i panelet er VB's cheftræner Christian Flindt-Bjerg. Blandt de øvrige punkter på dagsordenen er de kommende overlevelseskampe for Hobro IK og Vendsyssel FF, Thisted FC's nedrykning og fyringen af Jens Berthel Askou hos VFF.

Du kan høre Ripodsten i iTunes, SoundCloud, Spotify mv.