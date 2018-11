Ripodsten: Fra fodbold til forsikringer

AALBORG: Når kalenderen står på 1. januar 2019, bliver det ikke længere fodbold, der skal sørge for, at Thomas Augustinussen har en månedlig indtægt.

Efter mere end 400 kampe for AaB’s førstehold, hvor han fik debut i år 2000, blev han i 2016 en del af trænerteamet i klubben men om mindre end to måneder, siger Augo farvel til anlægget på Hornevej, hvor han har haft siden daglige gang, siden han var 13 år. I stedet venter et nyt job som assurandør hos Tryg Forsikrings erhvervsafdeling. Et uventet men nødvendigt karriereskifte for den tidligere anfører hos AaB.

- Det er tiden til, at jeg skal ud og være ”voksen”. Jeg har været i comfort-zonen i en del år. Selvfølgelig har der været pres på, og jeg har skullet levere, men jeg har været meget tryg i AaB. Hvis man skal udvikle sig som menneske, er det nødvendigt at komme lidt ud af comfort-zonen, og det kommer jeg i den grad. Jeg glæder mig til at være den nye dreng i klassen og prøve en ny branche, og jeg er virkelig taknemmelig for at have fået den her chance, lyder det bl.a. fra Thomas Augustinussen i den nyeste udgave af fodboldpodcasten Ripodsten.

Her fortæller Augo også om sine bedste og værste oplevelser i de mange år i AaB og blandt meget andet løfter han sløret for en vellykket practical joke, som blev udført mod den tidligere holdkammerat Kenneth Emil Petersen.

Du kan lytte til Ripodsten her.