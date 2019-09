Ripodsten: Gaarde har leveret varen i vinduet

FODBOLD:Natten til tirsdag smækkede transfervinduet i for de danske klubber i denne omgang. Hos AaB havde man håbet på et større million-salg af en af klubbens profiler. Det lykkedes ikke og umiddelbart er det eneste streg i regningen for sportsdirektør Allan Gaarde, der henover sommeren både har ryddet op i truppen og styrket den markant. Spillere som Filip Lesniak, Pavol Safranko, Robert Kakeeto, Jacob Blåbjerg og Rasmus Thellufsen er solgt eller sendt på lejeophold og ind er kommet blandt andre Rasmus Thelander, Iver Fossum og Patrick Olsen. AaB's transfervindue er blandt emnerne i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten og her mener VB's cheftræner Christian Flindt Bjerg, at der umiddelbart er tale om Allan Gaardes hidtil bedste transfervindue som sportsdirektør i AaB.

- Sådan ser det i hvert fald ud. De spillere som ikke har flyttet AaB i den seneste periode er skibbet videre, og der er hentet noget ind, som ser ud til at være bæredygtigt på den lange bane og kan flytte AaB i toppen af truppen, lyder det fra Christian Flindt Bjerg.

VB-træneren har i Ripodsten selskab af Hobro IK's sportschef Jens Hammer Sørensen og Vendsyssel FF's målmandtræner Karim Zaza.

Der bliver i podcasten blandet andet også set nærmere på det fejlslagne salg af Emmanuel Sabbi, udeladelsen af Lucas Andersen i landholdstruppen, og hvordan det er at få et jobtilbud fra selveste Michael Laudrup. Ripodsten kan høres i iTunes, SoundCloud, Spotify mv.