Ripodsten gør status: Hvem toppede og hvem skuffede i efteråret

FODBOLD:De to nordjyske superligaklubber, AaB og Hobro, er gået på vinterferie.

AaB har lige nøjagtig formået at klemme sig med i top seks, mens Hobro er tredjesidst efter at have spillet intet mindre end 11 ud af 20 kampe uafgjort. I sæsonens sidste udgave af fodboldmagasinet Ripodsten bliver der blandt andet gjort status på superligaefteråret i Aalborg. I den sammenhæng bliver der uddelt karakterer og årets spiller og årets skuffelse bliver udpeget hos de to klubber. Derudover er AaB's nye sportschef Inge André Olsen også på dagsordenen sammen med juleanekdoter og tåhylere.

Med i panelet er Kenneth Cortsen, der er forsker i sportsøkonomi på UCN og fodboldtræner, Christian Flindt Bjerg som er cheftræner for VB og scout for Borussia Mönchengladbach og Søren Olsson, der er sportsjournalist hos NORDJYSKE.

Du kan høre Ripodsten på nordjyske.dk/lyt eller der, hvor du finder dine podcasts.