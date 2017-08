Risgård: Behøver ikke altid være kønt

FODBOLD: 0-0 i søndagens superligakamp batter ikke for alvor i tabellen, hvor AaB fortsat er uden sejr efter fire spillerunder. Men trods en tidlig status som bundhold, er der generelt tilfredshed i aalborgensernes lejr med indsatsen mod OB.

- I den situation, vi er i, hvor vi har indkasseret syv mål i de to foregående kampe, er det vigtigt at få lukket af bagude. Det kræver rigtig hårdt arbejde, og det synes jeg, blev leveret hele vejen rundt. Det behøver ikke altid at være så kønt og angrebsivrigt på en svær udebane, forklarer Kasper Risgård.

Veteranen erkender dog også, at der stadig er et stykke vej mod det spil, der sikrer sejre på stribe.

- Det kræver noget kvalitet, når vi får bolden, og den mangler lidt i perioder.

Holdkammeraten Jores Okore er dog så bekymret for den aktuelle status som næstsidst.

- Sæsonen er lang endnu, og hvis vi tager et par sejre i de næste kampe, så ser situationen helt anderledes ud. Det skal nok gå, lyder AaB-forsvarerens beroligende melding.